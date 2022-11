Novak Djokovic schrijft zesde keer ATP Finals op zijn naam en beent Roger Federer bij als recordwinnaar

Djokovic beent met zijn zesde eindzege op de Masters de inmiddels gestopte Roger Federer bij als recordwinnaar. Eerder was hij de beste in 2008 in Shanghai en in 2012, 2013, 2014 en 2015 in Londen. Hij is op zijn 35e de oudste laureaat van de Masters. Ruud stond op zijn beurt voor de eerste keer in de finale.