Novak Djokovic op één zege van evenaring record Pete Sampras

Tennis Goffin blijft veertiende op ATP-ran­king, Zizou Bergs wint 73 plaatsen en Mertens behoudt 21ste plaats bij dames

26 oktober David Goffin blijft ondanks zijn snelle exit op de European Open in Antwerpen veertiende op de nieuwe wereldranglijst in het mannentennis. Zizou Bergs wordt voor zijn knappe optreden in de Lotto Arena beloond met 73 plaatsen winst. Hij staat maandag 455ste. Bij de dames blijft Elise Mertens 21ste.