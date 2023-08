Novak Djokovic neemt in Cincinnati wraak op Carlos Alcaraz voor verloren Wimbledonfinale

“Toen ik hem voor het eerst zag, was hij als spaghetti”: wie is Carlos Alcaraz, Wimbledon-win­naar met een eeuwige glimlach?

Zijn we in een nieuw tijdperk aanbeland? Heeft Carlos Alcaraz definitief de scepter in handen nadat hij Novak Djokovic versloeg in een epische Wimbledon-finale? En kan de 20-jarige Spanjaard nog beter doen dan zijn legendarische voorgangers? Portret van een Spaanse wonderboy die geliefd en meedogenloos is. “Een glimlach is de sleutel tot alles.”