Novak Djokovic heeft revanche beet en pakt zesde eindzege in Parijs

Voor de 34-jarige Djokovic is het zijn zesde eindzege in Parijs. Eerder won hij het toernooi ook al in 2009, 2013, 2014, 2015 en 2019. Het is in totaal zijn 86ste titel, in 123 ATP-finales. Dit jaar won hij eerder al de Australian Open, Roland Garros en Wimbledon en het ATP-toernooi in eigen land in Belgrado. Het is zijn 37ste eindwinst in een Masters 1.000-toernooi, een record.