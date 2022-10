Novak Djokovic gooit racket in publiek en krijgt berisping, wat later is hij verbouwereerd als Medvedev uit het niets opgeeft

TennisNovak Djokovic viel op het ATP-toernooi van Astana van de ene verbazing in de andere. Na een rally gooide hij zijn racket, lachend en zonder slechte intenties, in het publiek. De umpire was daar echter minder mee gediend. Wat later stond Djokovic met z'n mond vol tanden toen zijn tegenstrever Daniil Medvedev uit het niets opgaf. “Hij is een geweldige gozer. Ik ben in shock.”

Daniil Medvedev versus Novak Djokovic. Het nummer 4 versus het nummer 7. Twee toppers en dus hoe dan ook mooi tennis. Maar de halve finale in Astana zorgde ook voor verschillende emoties bij Djokovic.

Bij een 5-4-stand in de tweede set deed zich een merkwaardige incident voor. Djokovic had geen antwoord op een volley van Medvedev en reageerde door zijn racket hoog in de tribune te gooien. Niet hard en zonder slechte intenties. De Serviër kon er wel om lachen, net als het publiek in Kazakhstan. De racket kwam bij een groepje kinderen terecht. Zij brachten het noodzakelijke ding opnieuw naar beneden. Maar de umpire vond het minder grappig en deelde een waarschuwing uit. Djokovic ging de discussie aan, maar kwam van een kale reis terug.

Volledig scherm © AP

Medvedev had de eerste set (4-6) gewonnen. Na een spannende tiebreak in set twee maakte iedereen zich klaar voor de derde. Tot de Rus plots de hand kwam schudden van Djokovic. Medvedev gaf op. De blik van ‘Nole’ sprak boekdelen. Zijn opponent had tijdens de partij niet aangegeven met een kwaaltje te sukkelen. Fysiek leek alles in orde. Een blessurebehandeling was er ook nog niet geweest. Hoewel hij dat finaleticket dus beet had, keek Djokovic vragend voor zich uit en spreidde hij de armen. Verbouwereerd stopte hij zijn rackets in de tenniszak.

Volledig scherm © REUTERS

Een beenblessure, gaf Medvedev later aan als reden voor de opgave. Djokovic: “Ik ben toch wel in shock. Ik hoop dat zijn blessure niet al te serieus is. Hij vertelde me dat hij een spiertje in zijn been had verrekt. Ik ken Daniil en hij is een geweldige gozer en een vechter. Hij zou nooit opgeven als hij niet verder zou kunnen.”

Morgen neemt Djokovic het in de finale op tegen Stefanos Tsitsipas, die Andrej Roeblev met 4-6 6-4 6-3 versloeg. Djokovic kan in Kazachstan zijn derde titel op rij veroveren. In de zomer was hij de beste op Wimbledon en vorige week schreef hij het toernooi van Tel Aviv op zijn naam. Tussen die twee toernooien door kwam hij niet in actie. Hij sloeg het Amerikaanse hardcourtseizoen over omdat hij niet is gevaccineerd tegen het coronavirus.

Lees ook. Elise Mertens staat in de halve finales in Monastir

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.