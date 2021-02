Novak Djokovic breekt record van Federer: 311 weken nummer 1 van de wereld

Na de uitschakeling van ‘s werelds nummer twee Rafael Nadal in de kwartfinales van het Australian Open, is het zeker dat Novak Djokovic maandag 8 maart nog altijd nummer één van de wereld zal zijn. Dat berekende de Association of Tennis Professionals. De 33-jarige Serviër zal dan 311 weken de ATP-ranking aangevoerd hebben en verbreekt daarmee het record van de Zwitser Roger Federer.