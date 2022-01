Novak Djokovic als held onthaald in Belgrado, maar Serviër dreigt Roland Garros te missen

Australian Open Djokovic zakt dan toch af naar Australië: Serviër krijgt “medische uitzonde­ring”

Novak Djokovic doet mee aan de Australian Open. De nummer 1 van de wereld maakte via Instagram bekend dat hij een medische vrijstelling heeft gekregen om naar Australië te reizen. De Serviër wilde de afgelopen maanden niet zeggen of hij gevaccineerd is tegen het coronavirus, iets wat wel verplicht is voor deelnemers aan het eerste grandslamtoernooi van het jaar.

4 januari