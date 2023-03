“Nooit eerder kreeg ik zoveel haat”: Wit-Russische toptennisster Sabalenka heeft het in coulissen zwaar te verduren

“Er zijn zeker spanningen met de Oekraïense speelsters en in het begin had ik het daar heel moeilijk mee. Gevochten is er nog niet, maar er vinden ‘erg vreemde gesprekken’ plaats. Niet zozeer met de andere speelsters, vaak zijn het vooral de mensen uit hun begeleiding die zich vijandig gedragen. Ik ben wel wat gewend van sociale media. Daarop krijg je na een nederlaag ook van alles over je heen, maar dit is van nog een andere dimensie. Ik vind het moeilijk te begrijpen dat er zoveel mensen zijn die me zonder enige reden haten. Ik heb hen toch niets misdaan?”