Nog één mirakel, por favor: verricht sukkelende Nadal, zonder voorbereiding, een laatste wonder op Roland Garros?

Tennisser Nick Kyrgios helpt dankzij app van Tesla politie in achtervol­ging op dief van zijn gestolen wagen

Toen zijn moeder hem belde dat een crimineel met zijn groene Tesla aan de haal was, haalde de Australische tennisster Nick Kyrgios (28) zijn beste reflexen naar boven. Nadat hij de politie belde, kon hij via de Tesla-app de maximumsnelheid van de wagen begrenzen. Na een ‘veilige achtervolging’ werd de man vervolgens klem gereden in de straten van Canberra.