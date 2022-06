Nog één keer Wimbledon en dan is het voorbij: Kirsten Flipkens kondigt afscheid aan in het enkelspel

Op Wimbledon bereikte Flipkens in 2013 het hoogtepunt in haar carrière. De Kempense stootte toen door naar de halve finales op het Londense gras. De latere winnares Marion Bartoli was daarin te sterk. Later dat jaar werd Flipkens verkozen tot Sportvrouw van het Jaar. Vijf keer stond ze in de finale van een WTA-toernooi, twee keer wist ze de eindzege te veroveren: in 2012 in Québec en in 2019 in Houston.