Nieuwe soap in de maak? Djokovic opgenomen in loting Indian Wells, maar in principe mag hij ook Verenigde Staten niet in

TennisNovak Djokovic (ATP 2) krijgt er niet genoeg van. Na zijn dramatische soap in Australië probeert hij het nog maar eens. Hoewel niet-gevaccineerde buitenlanders niet toegelaten worden in Amerika, trok de Serviër zich niet terug uit Indian Wells en staat hij als tweede reekshoofd op de tableau. “Hij moet het fiat krijgen om het land binnen te mogen”, aldus de organisatie.

David Goffin (ATP 71) speelt in de eerste ronde van de BNP Paribas Open tegen de Australiër Jordan Thompson (ATP 78). De winnaar mag het opnemen tegen het tweede reekshoofd... Novak Djokovic.

Algemeen werd nochtans aangenomen dat de 34-jarige Serviër deze maand thuis zou moeten uitzitten. Niet-gevaccineerde buitenlanders zijn vooralsnog niet welkom in de Verenigde Staten, waardoor de ATP 1.000-toernooien van Indian Wells en Miami niet op zijn agenda konden geraken. De dagen verstreken en de 20-voudige grandslamwinnaar bleef toch op de inschrijvingslijst van dit ‘vijfde grandslamtoernooi’ in Californië staan. In deze coronaluwere tijden worden de maatregelen regelmatig versoepeld, maar uit Amerika kwam vooralsnog geen verlossend nieuws voor ‘Nole’.

Niemand die het weet

“Novak Djokovic staat op de inschrijvingslijst en daarom ook op de hoofdtabel vandaag”, deelde de Indian Wells-organisatie mee. “We staan momenteel in verbinding met zijn team. We weten nog niet of hij kan deelnemen, daarvoor moet hij de goedkeuring krijgen om het land binnen te komen van het CDC (Centre for Disease Control and Prevention).”

Onduidelijkheid troef dus: volgens voorstanders zou een coronabesmetting in de 90 dagen voor zijn entree in het land moeten volstaan om doorgang te krijgen (Djokovic liet op 16 december een positieve test optekenen), terwijl tegenstanders menen dat hij, zonder vaccin, sowieso nog een week in quarantaine zou moeten verblijven, terwijl het toernooi morgen van start gaat. Niemand die precies weet of de vijfvoudige Indian Wells-winnaar zal opdagen of niet.

Lesje niet geleerd?

En zo heeft Djokovic blijkbaar toch niet zijn lesje geleerd in Australië. Begin dit jaar werd hij daar na een strijd voor de rechtbank van elf dagen het land uitgezet en moest hij alsnog een streep trekken door zijn ambities om voor de tiende keer de Australian Open te winnen. Djokovic was met een medische uitzondering (een coronabesmetting in de aanloop) naar Melbourne afgereisd, maar stuitte daar op hevig verzet van de gemeenschap en de regering. “Ik ben nooit tegen vaccinatie geweest, maar ik ben wel voor de vrijheid om zelf te beslissen wat ik in mijn lichaam stop”, zei hij daarop bij de BBC. “Dit is belangrijker dan eender welke titel.” Twee weken geleden deed Djokovic wel mee op het vaccinatievrije toernooi van Dubai, waar hij onverwacht in de kwartfinale sneuvelde tegen de Tsjechische kwalificatiespeler Jiri Vesely. Ondertussen kreeg hij wel het goede nieuws dat hij door de afschaffing van de vaccinatiepas in Frankrijk (14 maart) bijna zeker kan meedoen in Monte Carlo en Roland Garros. Komt hij daarvoor nog in actie? In Indian Wells kijken ze al uit naar de soap.

