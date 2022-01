Niet-gevaccineerde Djokovic investeert in bedrijf dat geneesmiddel voor het coronavirus wil ontwikkelen

Tennis Cijfers in zijn voordeel, maar kan Djokovic na zoveelste frats wel ‘de GOAT’ zijn? “Volgens tegenstan­ders net iets te veel bokken geschoten”

Wie is de ‘Greatest Of All Time’ in het tennis? Novak Djokovic was cijfermatig stilaan de bovenhand aan het nemen. Niets leek hem te kunnen stoppen. Behalve... hijzelf. Want de kaping van de Australian Open is een zoveelste frats op z’n cv. Het incident te veel? “De titel van meest gecontesteerde heeft hij wel al”, schrijft onze tennisexpert Filip Dewulf.

