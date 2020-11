Nick Kyrgios praat openlijk over depressie: “Mensen begrijpen niet in welke mate tennis een eenzame sport kan zijn”

"Ik herinner me nog dat ik een jaar geleden om 16u wakker werd in Sjanghai. Ik lag nog in bed, de gordijnen waren dicht. Ik wou het daglicht niet zien", aldus het nummer 45 op de ATP-ranking, die naar eigen zeggen in het verleden bij momenten "ernstig depressief" was. "Ik had de indruk dat niemand me als persoon wilde leren kennen, dat men me enkel als tennisser bekeek om me te gebruiken. Ik was niet in staat om iemand te vertrouwen."