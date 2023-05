Nick Kyrgios moet passen voor Roland Garros door gewapende overval: “Snijwonde geneest niet goed”

KIJK. Waanzinnig punt in heerlijke tweestrijd tussen toptalen­ten Alcaraz en Sinner, Italiaan trekt aan langste eind

Carlos Alcaraz (19 jaar) en Jannik Sinner (21 jaar). De tennistalenten van morgen, die nu al hoge toppen scheren op de court. Alcaraz won vorig jaar de US Open. Beide youngsters troffen elkaar in de halve finale van de Miami Open. Het werd een partij om duimen en vingers bij af te likken, met bovenstaand punt als hoogtepunt. Sinner won uiteindelijk in drie sets (6-7, 6-4 en 6-2). Door deze nederlaag is Alacaraz zijn eerste positie op de ATP-ranking kwijt aan Novak Djokovic. Sinner neemt het in de finale op tegen de Rus Daniil Medvedev.