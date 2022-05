Net geen stunt voor David Goffin: Luikenaar krijgt matchpunten tegen Rafael Nadal in Madrid, maar verliest in drie sets

TennisNet geen miraculeuze zege voor David Goffin (ATP 60) zoals Real Madrid een dag eerder, maar wat scheelde het? De Luikenaar kwam terug van 3-6, 3-5 (en twee matchpunten) achter om uiteindelijk na iets meer dan drie uur en met 6-3, 5-7 en 7-6 de zege aan Rafael Nadal (ATP 4) te moeten laten. Het slot in de Caja Magica was bloedstollend – Goffin kreeg vier matchballen! – en hartbrekend.

Belgische supporters hadden misschien gehoopt dat Rafael Nadal wat vermoeid of tenminste door de emoties en adrenaline getoucheerd zou zijn na het bewogen avondje in Estadio Santiago Bernabéu gisteren. Nadal is een groot Real Madrid-fan die vorige week net voor de kampioenschapsmatch tegen Espanyol nog de aftrap gaf. Maar ook David Goffin zat samen met vriendin Stéphanie en coach Germain Gigounon in het stadion en dus begonnen beide heren met dezelfde wapens aan deze derde ronde op de Mutua Madrid Open.

Dat is relatief natuurlijk: Nadal won al vijf keer in Madrid terwijl Goffin maar net is rechtgekrabbeld na een erg moeilijke periode. “Ik heb me slecht gevoeld”, vertelde de voormalige nummer zeven van de wereld daarover. “Ik vroeg me zelfs af of ik ooit nog de oude zou worden. Ik had elke dag een ander gevoel in mijn hoofd. De ene dag trainde ik goed en voelde ik me oké terwijl ik de volgende dag erg moe was en de bal totaal niet raakte. Maar je moet blijven geloven in het proces, al was dat niet eenvoudig. Toen kwam gelukkig Marrakech (waar Goffin de titel won, red) en dat betekende veel voor mij.”

Net daar lag mogelijk het (minieme) voordeel voor Goffin. Het was vandaag al de veertiende gravelwedstrijd van dit seizoen voor onze landgenoot terwijl Nadal pas aan zijn tweede match in elf maanden tijd op zijn favoriete ondergrond begon. Zijn stressfractuur aan de ribben – opgelopen in Indian Wells – had hem bovendien 45 dagen aan de kant gehouden. Nadal is pas een week geleden terug beginnen trainen en dus zou hij misschien wel eens wat tijd kunnen nodig hebben om echt magisch te zijn in de Caja Magica. Alhoewel…

Beide heren leken bij de start de voetbalmatch van gisteren alleszins nog in de benen te hebben. Nadal was niet op zijn scherpst, maar Goffin kon er toch niet van profiteren. Hij kreeg door twee dubbele fouten en een tijdstraf van de Mallorcaan – Nadal flirt elke opslagbeurt weer met de tijdklok – een break voorsprong (3-2), maar gaf met op zijn beurt twee dubbele opslagmissers zijn servicegame meteen weer af. Het startsein voor Nadal om een tandje bij te steken en naar setwinst te snellen. Drie kwartier matig graveltennis – allebei sloegen ze veertien onnodige fouten – resulteerde in 6-3 voor de thuisspelende tornooifavoriet.

Nadal was nu min of meer gerodeerd. De Spaanse basisslagen penetreerden wat harder door de baan, Goffin liep achter de bal aan en kreeg snel weer een break om de oren. Die vier Madrileense matchen deze week – twee in de kwalificaties, twee op de hoofdtabel – begonnen door te wegen. Bij 6-3, 5-3 leek het over and out maar Goffin redde in twee opeenvolgende games twee matchpunten en zag plotsklaps zijn gerenommeerde opponent twijfelen. Met enkele rake klappen en wat missers aan de overkant zorgde hij dat de ‘remontada’ compleet werd. Tot verrassing van de hele Estadio Manolo Santana, en mogelijk ook Goffin, ging het naar een derde set.

Daarin speelde de Waalse topper zonder complexen. Het was allemaal een tikkeltje agressiever, directer en beter. Nadal moest zich regelmatig op zijn service beroepen om het kwieke Belgische tennis bij te benen. Zijn gebrek aan matchritme kwam nu toch bovendrijven terwijl bij Goffin het geloof alleen maar groeide. De tiebreak moest uiteindelijk een beslissing brengen.

Het werd dramatisch. Goffin kreeg vier matchpunten – eentje was een maakbare forehand die tegen de netband ging terwijl Nadal ook twee dropshots uit zijn mouw schudde – maar ook ‘Rafa’ zag nog een matchbal verloren gaan. Het stadion stond op barsten. Bij 10-9 ging de forehand van Goffin een paar centimeter naast de lijn. Definitief gedaan. Maar wat een match!

Oh ja, Nadal heeft zijn zitje al besteld voor de finale van de Champions League, op 28 mei in het Stade de France van Parijs. Hij is daar dan toch om naar een veertiende Roland Garros-kroon te dingen. Waar wacht Goffin nog op? Met dit niveau mag ook hij op de tweede week van het grandslamtornooi mikken...

