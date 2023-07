Net geen stunt! Goffin verliest pas in supertiebreak van Wimbledon-winnaar Carlos Alcaraz op Hopman Cup in Nice

Wimbledon heeft nieuwe koning: Alcaraz wint na ongelofe­lij­ke finale in vijf sets van Djokovic die gefrus­treerd racket stuk smasht op netpaal

Na een epische finale heeft Carlos Alcaraz (20) zijn eerste maar ongetwijfeld niet laatste Wimbledon-kroon gewonnen. Tegen Novak Djokovic (36) won hij na een nagelbijter van het allerhoogste niveau in vijf sets: 1-6, 7-6, 6-1, 3-6 en 6-4. Geen 24ste ‘recordgrandslam’ voor de op gras onklopbaar geachte Serviër, die Margaret Court (23 stuks) achter zich kon laten. De wissel aan de macht in het tennis is nu definitief een feit.