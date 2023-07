Net geen stunt! Goffin verliest pas in supertiebreak van Wimbledon-winnaar Alcaraz, maar wint duel tegen Spanje na sterk dubbel met Elise Mertens

KIJK. Ongezien! Carlos Alcaraz kopieert met zelden vertoond punt rally van zijn idool Roger Federer in 2007

Carlos Alcaraz maakte gisteren in de eerste twee sets van de halve finale grote indruk op Roland Garros. Het hoogtepunt van de wedstrijd was een zelden vertoond punt. De Spaanse nummer 1 kopieert met dat wonderpunt haast identiek de rally van zijn idool Roger Federer in 2007, ook in een halve finale van Roland Garros.