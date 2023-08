“Net de woonkamer van Snoop Dogg”: toptennissers komen met opvallende uitspraken over wietgeur op US Open

LIVE US OPEN. Greet Minnen “verbaast zichzelf” en klopt Venus Williams - Zanevska zwaait af met verlies en zonder handdruk

Met de US Open is in New York het laatste grandslamtoernooi van het seizoen aan de gang. Elise Mertens knokte zich na een marathon van drie uur alvast naar de tweede ronde. Yanina Wickmayer komt later vandaag in actie. Volg het allemaal in onderstaande liveblog.