Nederlandse Hartono houdt Bonaventure uit derde en laatste kwalificatieronde op Australian Open

Het blijft zo voorlopig bij vier grandslamdeelnames voor Bonaventure. In Melbourne wist ze zich in 2019 en vorig jaar wel op de hoofdtabel te plaatsen. De eerste ronde was telkens ook het eindstation. In 2019 ging ze er ook op Wimbledon in de eerste ronde uit, in 2020 bereikte ze de tweede ronde van het US Open.