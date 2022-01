Naomi Osaka is terug na break van vier maanden: “Mijn doel? Niet meer wenen in de perszaal”

Maryna Zanevska ging gisteren met een 6-3, 6-4-zege op Petra Martic (WTA 52) door met wat ze in 2021 bezig was. De 28-jarige Belgisch-Oekraïense stond een jaar geleden nog op de 257ste plaats van de wereldranking, maar na 42 overwinningen en een eerste WTA-titel in het Poolse Gdansk maakte ze haar debuut in de top 100. Beloning voor die ijver is een derde deelname aan de Australian Open binnenkort en vannacht al een voorproefje met pas voor de vierde keer in haar carrière een wedstrijd tegen een speelster uit de top 20, Naomi Osaka.

Quote Ik heb mijn team vorig jaar waarschijn­lijk getraumati­seerd. Door niet te praten over veel dingen die er aan de hand waren. Dat was unfair. Naomi Osaka

De 24-jarige, Japanse wereldster kwam vorig jaar, ondanks haar vierde grandslamwinst op de Australian Open, meer dan haar lief was in het nieuws met haar persoonlijke problemen. Osaka weigerde persconferenties te doen op Roland Garros, sprak over angstaanvallen en depressies terwijl ze ook haar laatste uitje voor de media – na haar nederlaag in de derde ronde van de US Open – door de tranen moest afbreken. Een pauze drong zich op en die leverde haar gelukkig een nieuwe kijk op.

“Ik was iemand die iets te veel aandacht besteedde aan het klassement en mijn resultaten”, zei Osaka maandagnacht na haar 6-4, 4-6-6-3-overwinning op Alizé Cornet (WTA 61). “Ik had een manier nodig om terug van het spelletje te houden. Ik heb mezelf dan ook één groot doel vooropgesteld voor dit jaar en dat heeft niets met resultaten te maken. Ik wil dat ik opnieuw plezier beleef telkens ik op de baan stap. En ook dat ik nooit meer zal wenen in een perszaal. Hopelijk werkt dat allemaal in mijn voordeel.”

Volledig scherm Naomi Osaka. © EPA

Liefde voor tennis

Osaka, één van de best verdienende en invloedrijkste sporters ter wereld, ging echt wel door een diep dal. “Ik had de gewoonte om alles op te kroppen”, zei ze. “Dat komt voort uit hoe ik opgroeide, ik had niet heel veel vrienden en praatte niet tegen mensen. Tijdens mijn break hing ik rond met mijn maten en sprak ik met mijn familie. Langzaam aan nam de druk af en herwon ik de liefde voor het tennis. De pauze was uiteindelijk veel korter dan ik verwacht had.” Waardoor coach Wim Fissette en sparringpartner Seppe Cuypers ook sneller terug aan de bak moesten. “Ik heb mijn team vorig jaar waarschijnlijk getraumatiseerd” gaf Osaka toe. “Door niet te praten over veel dingen die er aan de hand waren. Dat was unfair maar ik ben echt blij dat ze bij me bleven, want ik had zelf niet graag in mijn team gezeten vorig seizoen.”

Volledig scherm Naomi Osaka. © AFP