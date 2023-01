Naomi Osaka, best betaalde sportvrouw en ex-nummer één in het tennis, is zwanger: “Ik zie jullie terug in 2024"

TennisGroot nieuws voor Naomi Osaka, viervoudige grandslamwinnares, ex-nummer één in het tennis én de best betaalde sportvrouw van 2022. De 25-jarige Japanse is zwanger. Osaka trok zich drie dagen geleden terug uit deelname aan de Australian Open, nu is duidelijk waarom. Maar ze is niet zinnens een einde te maken aan haar carrière. “Ik zie jullie terug in 2024.”

De radiostilte rond Naomi Osaka (WTA 47) is uitgelegd: de viervoudige grandslamkampioene is zwanger. Sinds half september had de 25-jarige Japanse geen match meer gespeeld en nog amper van zich laten horen. Enkele promofoto’s en wat kiekjes van een tour met haar vriend en rapper Cordae in Europa was alles dat ze losliet op haar miljoenen fans. De best verdienende atlete ter wereld trok zich vorige week evenwel terug uit de Australian Open. Waarom, daar hadden tennisfans het raden naar.

Volledig scherm Osaka met haar vriend bij de Mona Lisa. © Instagram

Tot nu. Op Instagram post ze een verklaring, én een echografie: “De voorbije jaren waren bijzonder interessant. Maar ik vind dat de meest uitdagende momenten ook de leukste zijn. De maanden die ik weg was van het tennis hebben me meer appreciatie voor de sport geschonken. Ik besef dat het leven te kort is en dat elke dag een avontuur is. Er is zoveel om naar uit te kijken, zoals mijn kindje laten kijken naar één van mijn matchen. Zodat ze dan kan zeggen: ‘Kijk, dat is mijn mama’. 2023 wordt een jaar vol lessen. Ik zie jullie volgend jaar, op de Australian Open van 2024.”

De Japanse speelde geen wedstrijd meer sinds ze zich in september terugtrok uit het toernooi van Tokio met buikspierproblemen. Ze kampte eerder met mentale problemen. Ze kon niet om met onder andere de druk en de kritische vragen van de journalisten.

Best betaalde sportvrouw in 2022

Osaka was de best betaalde atlete van 2022. Bijna 55 miljoen euro. Dat verdiende ze. Met dank aan haar 20 commerciële partners, waaronder Nike, Mastercard en Louis Vuitton. Qua opbrengsten naast de baan moest ze enkel Roger Federer, Lebron James en Tiger Woods voor zich dulden. Maar de Japans-Amerikaanse wereldster laat andere sportvedetten als Lionel Messi, Cristiano Ronaldo en NFL-quarterback Tom Brady wel makkelijk achter zich. Nochtans waren de verschijningen van de introverte Osaka op het circuit dus eerder beperkt in 2022 – getuige haar prijzengeld van ‘amper’ een miljoen euro, met een finaleplaats in Miami als grootste uitschieter.

