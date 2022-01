Nadal toont geen medelijden met Djokovic: “Hij mag eigen keuzes maken, maar moet dan ook gevolgen dragen”

Australian OpenRafael Nadal (35) vindt dat Novak Djokovic (34) de situatie waarin hij zit aan zichzelf te danken heeft. “Als hij had gewild, had hij zonder problemen hier in Australië kunnen spelen”, zei Nadal na zijn eerste partij op het ATP-toernooi van Melbourne, die hij eenvoudig won.

Djokovic, de nummer 1 van de wereld, wil zich niet laten vaccineren tegen het coronavirus. Dat is wel een voorwaarde om Australië in te mogen. Djokovic meldde dinsdag een medische vrijstelling te hebben gekregen en stapte daarna in het vliegtuig naar Melbourne, maar hij werd bij aankomst tegengehouden op het vliegveld. Volgens de Australische autoriteiten kon Djokovic niet voldoende bewijs leveren voor zijn medische vrijstelling. De Serviër zit voorlopig in een quarantainehotel in Melbourne. Djokovic heeft een rechtszaak aangespannen om uitzetting te voorkomen.

“In Australië hebben de mensen heel strenge lockdowns meegemaakt, dus ik snap dat ze gefrustreerd zijn”, zei Nadal. “De wereld heeft genoeg geleden. Ik geloof in de wetenschap en daarom laat ik me vaccineren. Heel veel mensen hebben al twee jaar lang afgezien van deze pandemie. Novak heeft zijn eigen keuzes gemaakt en iedereen is daar natuurlijk vrij in. Maar dan moet hij ook de gevolgen dragen. Ik vind het ergens jammer voor hem, maar langs de andere kant weet hij al sinds enkele maanden wat hem te wachten stond.”

Overtuigende zege na vijf maanden afwezigheid

Nadal zelf boekte bij zijn eerste wedstrijd op de ATP Tour in vijf maanden een overtuigende zege in twee sets (6-2 en 7-5) tegen de Litouwer Ricardas Berankis (ATP 104). Het ging om de tweede ronde van het ATP-toernooi in Melbourne (hard/521.000 dollar). Nadal was als topreekshoofd vrij in de eerste ronde.

De Spanjaard worstelde het afgelopen half jaar met een voetblessure. Hij kwam na Roland Garros alleen nog in actie op het ATP-toernooi van Washington, in de aanloop naar de US Open. Hij werd in de Amerikaanse hoofdstad in de derde ronde uitgeschakeld en besloot vervolgens zijn seizoen al te beëindigen. Nadal maakte afgelopen maand zijn officieuze rentree op een demonstratietoernooi in Abu Dhabi. De twintigvoudig grandslamwinnaar testte daarna bij terugkeer in Spanje positief op het coronavirus, maar herstelde snel.

Volledig scherm © AFP