Nadal past voor Roland Garros en kondigt aan dat hij in 2024 stopt: “Wil op mooie manier afscheid kunnen nemen”

Nadal bezocht vanmiddag zijn tennisschool in Mallorca en kondigde daar onder grote belangstelling van de (internationale) pers aan dat hij dit jaar niet zal deelnemen aan Roland Garros, het tweede Grand Slam-tennistoernooi van het jaar. De 36-jarige Spanjaard staat al sinds januari aan de kant met een slepende heupblessure. Hij meldde zich eerder al af voor de graveltoernooien van Barcelona, Madrid en Rome en is nog steeds niet voldoende fit bevonden om zijn titel in Parijs te verdedigen. Voor Nadal is het de eerste keer sinds 2004 dat hij Roland Garros moet missen. Door zijn forfait zal hij voor het eerst sinds 2003 uit de top 100 van de wereld vallen.

“De blessure die ik in Australië opliep begin dit jaar is niet voldoende hersteld. Roland Garros wordt onmogelijk. Ik zal er na vele jaren voor het eerst niet bij kunnen zijn”, is Nadal duidelijk. De Spaanse gravelkoning (Nadal won liefst veertien keer in Parijs) legt zijn racket de komende maanden even aan de kant. “Ik ben van plan om even niet te spelen. Hoewel ik de laatste jaren nog op topniveau heb gepresteerd, moest ik daar in mijn dagelijks leven heel wat voor opofferen. Vooral de jaren na de coronapandemie zijn bijzonder lastig geweest.”

Volledig scherm © REUTERS

Volgens zijn oom en voormalige coach Toni Nadal was de kans nochtans groot dat de voormalige nummer 1 van de wereld voor zijn 15de titel op Roland Garros kon vechten. “Hij heeft niet veel meer nodig om terug te keren”, vertelde hij vorige maand aan de Spaanse televisie. “Rafael kan snel weer in vorm komen.” Het blijft voorlopig nog onduidelijk wanneer Nadal terug in competitie zal treden. “Ik hoop tegen het einde van het seizoen terug te zijn. Wanneer dat juist is, weet ik nog niet. Ik kom pas terug als ik fysiek helemaal klaar ben”, zegt hij.

Wel is het zeker dat 2024 zijn laatste jaar als profspeler zal zijn. “De bedoeling is dat ik volgend jaar afscheid neem van de tennissport”, bevestigt Nadal. “Ik wil op een mooie manier afscheid kunnen nemen van de toernooien die veel voor mij hebben betekend.” Wellicht hoort Roland Garros daar dus ook bij, maar dat valt nog af te wachten.

Volledig scherm Nadal pakte vorig jaar zijn veertiende titel in Parijs nadat hij in de finale de Noor Casper Ruud versloeg © AFP