Nadal klopt Zverev op weg naar halve finales

Tennis Geen zege in 1.000ste match: Serena Williams verliest in unieke jubileum­wed­strijd tegen Argentijn­se

12 mei Serena Williams (WTA 8) heeft de 1.000ste wedstrijd uit haar tenniscarrière niet kunnen opluisteren met een overwinning. In de tweede ronde van het WTA 1.000-toernooi in Rome (gravel/1.577.613 euro) toonde de Argentijnse Nadia Podoroska (WTA 44) zich in twee sets te sterk: 7-6 (8/6) en 7-5.