Nadal klopt titelverdediger Tsitsipas en bemachtigt ticket voor laatste vier ATP Finals

Tennis Elise Mertens strandt in kwartfina­les in Ostrava

23 oktober Elise Mertens (WTA 21) is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de halve finales van het WTA-toernooi in het Tsjechische Ostrava (hard/528.500 dollar). De Belgische, het zevende reekshoofd, verloor van de Wit-Russische Viktoria Azarenka (WTA 14), het vierde reekshoofd, in twee sets: 6-4 en 6-1 na 1 uur en 32 minuten.