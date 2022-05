“Nadal, is het dan wel fair dat onze kinderen sterven?”: Oekraïense tennissers verontwaardigd dat ze geen steun krijgen

TennisDe uitsluiting van Russische en Wit-Russische tennissers op Wimbledon zorgt voor bijzonder veel controverse. Menig topper zoals Nadal, Djokovic of Murray vindt dat een faire keuze, wat op veel weerstand stuit bij de Oekraïeners. Zoals bij Marta Kostyuk of bij gewezen speler Stakhovsky, momenteel vechtend aan het front: “Is het dan ook fair dat Oekraïense kinderen geen tennis meer kunnen spelen, Rafa? Is het fair dat zij sterven?”

Door het besluit van organisator All England Lawn Tennis Club (AELTC), op dringend advies van de Britse regering, ontbreken tal van toptennissers op Wimbledon. Onder andere Daniil Medvedev (de nummer 2 van de wereld) en Andrey Rublev (nummer 8) bij de mannen en Aryna Sabalenka (de nummer 4 van de wereld), Anastasia Pavljoetsjenkova (nummer 15) en Viktoria Azarenka (nummer 17) bij de vrouwen zijn niet welkom. “Ik vind het oneerlijk voor mijn Russische tennisvrienden, mijn collega’s. Het is niet hun schuld wat er op dit moment gaande is”, zegt Nadal voorafgaand aan het ATP-toernooi van Madrid, waar hij dinsdag in de tweede ronde in actie komt.

Eerder sprak ook Djokovic zich negatief uit over de beslissing en ook Andy Murray (zie kader onderaan) doet dat nu. Bij de Oekraïeners uitspraken die in het verkeerde keelgat schieten. De amper 19-jarige Marta Kostyuk, die in maart nog een emotionele partij tegen onze landgenote Zanevska op Indian Wells afwerkte, staat op haar achterste poten.

Volledig scherm Emotionele omhelzing tussen Zanevska en Kostyuk na hun match, beiden in de blauw-gele kleuren, na hun match in Indian Wells. © Twitter WTA

“Ik hoor dat we sport en politiek niet mogen mengen. Maar ik begrijp hoegenaamd niet waarom. Het is één groot systeem waarin we zitten. Het ene kan niet zonder het andere en vice versa. Al jarenlang zijn er talloze bewijzen dat er in de sport net wel veel politieke invloeden gelden. Maar daar hoor ik niemand over. Net zoals er niemand met ons, Oekraïners, praat in de tenniswereld. Ik dacht hier aardig wat vrienden en vriendinnen te hebben. Maar nu heb ik geen vrienden meer. Niet één. Akkoord, de hele wereld probeert Oekraïne te steunen. Iedereen weet wat er fout loopt. Maar in de ATP- en WTA-tour, staan we helemaal alleen.”

Een van die vriendinnen van Kostyuk (WTA 60), was de Spaanse Paulo Badosa. “Op Indian Wells vroeg ze me net na de Russische invasie hoe het met me was. Hoe het met mijn familie ging. Maar dat was het dan ook. Want toen ik haar vroeg of ze niet met mij wou dubbelen op een van de komende toernooien, zei ze me dat geen dubbels doet. En dan zie ik haar vervolgens met Sabalenka (de Wit-Russische die de ex-dubbelpartner van Elise Mertens is, nvdr) in Stuttgart en Miami spelen.”

Volledig scherm Badosa op de jongste Australian Open nog innig met Kostyuk nadat de Spaanse gewonnen had. © EPA

Kostyuk vindt dat de Russische en Wit-Russische speelsters net een verpletterende verantwoordelijkheid hebben om zich nadrukkelijk uit te spreken wat betreft de oorlog. “Sommige van die Russische spelers wonen niet eens in Rusland. En zij die daar wel wonen, geven stilzwijgend toe dat ze schrik hebben om in dat geval hun gezin en familie in gevaar te brengen. Maar ze hebben voldoende financiële middelen en nu toch al voldoende de tijd gehad om hun families daar weg te halen, zodat ze makkelijk een duidelijk standpunt tegen de oorlog kunnen innemen. Maar dat doen ze niet. Waarom, dat weet ik niet.”

Einde carrière

“Ik weet alleen dat ik niet zou willen leven in een land waar geen vrije meningsuiting geldt, waar ik mijn eigen leven niet kan leiden of waar mijn familie in gevaar is omwille van wat ik doe. Daarom blijf ik er op hameren dat mijn collega’s er publiekelijk over moeten spreken, zelfs al zijn ze pro-oorlog. Maar als ze dat doen, weten ze dat hun carrière erop zit”, besluit Kostyuk, die ook toegaf dat ze recent psychologische hulp opzocht omdat ze zich eenzaam en onbegrepen voelt.

In een deze ochtend verstuurde tweet gaat ook Sergiy Stakhovsky zwaar in tegen de uitspraken van Nadal. De gewezen speler jaagt momenteel op Russische militairen in Kiev. Hij spreekt Nadal rechtstreeks toe: “Rafa, we hebben met en tegen elkaar gestreden op de tour. Vertel me alsjeblieft hoe het dan wel fair is dat Oekraïense tennissers niet huiswaarts kunnen keren? Hoe is het fair dat Oekraïense kinderen niet meer kunnen tennissen? Hoe is het fair dat dat Oekraïense kinderen nu sterven?”

Murray: “We mogen de spelers ook niet in gevaar brengen” Ook het gewezen nummer één Andy Murray is geen voorstander van de uitsluiting van Russische en Wit-Russische tennissers op Wimbledon. “Ik ben geen voorstander van de uitsluiting van spelers”, vertelde Murray in de marge van het ATP Masters 1.000-toernooi in de Spaanse hoofdstad Madrid. “Ik had nochtans begrepen dat spelers uit beide landen wel zouden kunnen aantreden, als ze een verklaring zouden ondertekenen dat ze tegen de oorlog en het Russische regime zijn. Maar we mogen de spelers ook niet gevaar brengen. Stel je voor dat er met hen of hun familie iets zou gebeuren. Een pasklare oplossing is er niet”, aldus Murray, die al zijn prijzengeld dit seizoen schenkt aan humanitaire organisaties in Oekraïne. “Ik heb met de Oekraïense en Russische spelers gesproken. Ik voel mee met de spelers die uitgesloten werden en snap dat zij dat oneerlijk vinden. Maar ik ken ook heel wat Wimbledon-medewerkers en weet dat zij in een moeilijke positie zitten.” Volledig scherm Andy Murray. © Marc Müller/dpa