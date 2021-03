Nadal geeft ook forfait voor Dubai door rugblessure

Nadal kwam niet meer in actie sinds hij een kleine maand geleden in de kwartfinales van de Australian Open werd uitgeschakeld door de Griek Stefanos Tsitsipas. In Australië had hij al rugklachten, vanwege die reden kwam de Spanjaard er niet in actie in de ATP Cup. De voorbije weken liet hij verstek gaan voor de toernooien in Rotterdam en het Mexicaanse Acapulco. Rafael Nadal won het ATP-toernooi in Dubai in 2006.