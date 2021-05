Nadal en Osaka pakken ook prijzen zonder te tennissen met virtuele Laureus Awards

De 23-jarige Osaka, die in september een tweede keer het US Open en in februari een tweede keer het Australian Open op haar palmares bracht, was ook vorig jaar genomineerd, maar moest de prijs toen aan de Amerikaanse turnster Simone Biles laten. Bij de vrouwen staat er ook een Belgische op de erelijst. Justine Henin kreeg de erkenning in 2008.

Nadal kreeg de voorkeur op de Amerikaanse basketballer LeBron James, de Poolse voetballer Robert Lewandowski, de Britse Formule 1-piloot Lewis Hamilton, de Oegandese atleet Joshua Cheptegei en de Zweedse polsstokpringer Armand Duplantis. Bij de vrouwen had Osaka de concurrentie van de Nederlandse wielrenster Anna van der Breggen, de Italiaanse skiester Federica Brignone, de Keniaanse marathonloopster Brigid Kosgei, de Franse voetbalster Wendie Renard en de Amerikaanse basketspeelster Breanna Stewart.

“Deze geweldige trofee betekent heel veel voor mij”, reageerde Nadal. “Roland-Garros een dertiende keer winnen en zo de twintig Grand Slams van mijn vriend en rivaal Roger Federer evenaren was een hoogtepunt in mijn carrière. Maar voor deze trofee was de concurrentie niet min. Ik wil ook hen feliciteren. Ze hadden de trofee net zo goed verdiend.”

“Voor de toekomst hoop ik zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen en beïnvloeden. Als je een platform hebt, is het erg belangrijk dat je het gebruikt”, vertelde Osaka, ook bekend voor haar inzet en steun voor de Black Lives Matter beweging, net als Lewis Hamilton, die daarvoor een “Athlete Advocate of the Year award” kreeg.

De Duitse Champions League-winnaar Bayern München is het Team van het Jaar. Liverpool, het Argentijnse nationale rugbyteam, American football-team Kansas City Chiefs, basketploeg Los Angeles Lakers en F1-renstal Mercedes waren de andere genomineerden.

De Egyptische Liverpool-spits Mo Salah kreeg de Laureus Sporting Inspiration Award. Hij leidde vorig seizoen Liverpool naar de eerste landstitel in dertig jaar. Daarnaast doet hij veel aan liefdadigheid in zijn geboorteland. American football-speler Patrick Mahomes kreeg een trofee voor de Doorbraak van het Jaar. De Canadese snowboarder Mac Parrot maakte de Comeback van het Jaar, een prijs die in 2010 gewonnen werd door Kim Clijsters. De Amerikaanse ex-tennister Billie Jean King, in 1973 oprichtster van de WTA, kreeg een Lifetime Achievement Award.

Een panel van ruim duizend sportjournalisten stelde de lijst met genomineerden op. Een jury van sportpersoonlijkheden koos daarna de laureaten.

