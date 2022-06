Nadal bij laatste vier op Roland Garros na beklijvende finale avant la lettre tegen Djokovic: “Het was een magische nacht”

De opwinding was voelbaar rond de court Philippe Chatrier. Hoofdstuk 59 – mogelijks zelfs de epiloog zoals Rafael Nadal liet uitschijnen voor deze partij – van deze ongeëvenaarde rivaliteit wilde niemand in Parijs missen. Iets na 21h begonnen ‘Rafa’ en ‘Nole’ eraan en beide fenomenen hadden net als het publiek weinig opwarming nodig. Eerste game tien minuten – break voor Nadal! – en 3-1 na een half uur toptennis. Dat beloofde. En werd ook ingelost. Op voorhand was er veel inkt gevloeid over de druk van Amazon om deze klassieker in de avondsessie – een primeur op Roland Garros – te krijgen. Door de dalende temperaturen en de hogere vochtigheid na zonsondergang werden banen en ballen trager wat in het voordeel van Novak Djokovic zou spelen. Rafael Nadal bewees het ongelijk van al die ‘kenners’ door naar een 6-2, 3-0-voorsprong te racen.

Racen was veel gezegd daar hij er ruim anderhalf uur over deed. De Servische nummer een is altijd op zijn best met zijn rug tegen de muur en kroop stilaan (terug) in de match. Hij maakte twee breaks achterstand goed en pakte na meer dan twee uur spectaculair Play Station-tennis set twee. Wie dacht dat Djokovic nu vertrokken zou zijn – vorig jaar in de halve finale kwam hij ook terug na het verlies van de eerste set – was eraan voor de moeite. Ondanks dat Nadal tot aan de kwartfinale twee uur langer op de baan had gestaan dan zijn opponent leek hij de frissere en agressievere speler van de twee. Zijn forehand draaide als vanouds, zijn voetenwerk was ballerinawaardig en de volleys messcherp. Het niveau bleef bovendien duizelingwekkend hoog en de foutenlast van Nadal bijzonder laag. Wederom 6-2 en de Spaanse gravelkoning op één set van de halve finale (en opnieuw dichter bij die veertiende coupe des Mousquetaires).

Tiebreak beslist

Voor de vierde keer in vier sets begon het spektakel weer met een break. Voor de eerste keer was het evenwel Djokovic die het heft in handen nam en niet meer uit handen leek te geven. Tot hij bij 5-3 voor setwinst moest serveren en Nadal eerst twee setpunten redde, waarna hij bij zijn tweede breakbal een zoveelste forehandwinner liet optekenen. Op naar een tiebreak dan maar. En ook daarin toonde de Mallorcaan zich ondernemender, bedrijfszekerder en koeler dan de titelverdediger. Een verdiende winnaar die met deze zege de onderlinge stand op 29-30 terugbracht. Onwaarschijnlijk.

Wat een beest is die Nadal toch. De ultieme strijder. Ondanks het meer dan vier uur durende sloopwerk in de achtste finale op zondag tegen Auger-Aliassime, ondanks zijn voetperikelen in de voorbereiding, ondanks geen enkele titel en enkele moeilijke nederlagen in die aanloop staat hij voor de vijftiende keer in de halve finale van Roland Garros. Daarin treft hij Sascha Zverev. “Tegen Novak kan je maar op één manier spelen: op je best van de eerste tot de laatste bal”, zei een geëmotioneerde Nadal na afloop. “Het was een magische nacht.” De klok gaf ondertussen 1h25 aan. De temperatuur was twaalf graden. De eerste metro reed om 5h30.

