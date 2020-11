Nadal bereikt met 1.000ste zege iconische mijlpaal: “Betekent wel dat ik oud ben”

TennisOverwinning nummer 1000 van Rafael Nadal (ATP 2) was geen klinkende zege maar eerder een hard bevochten 4-6, 7-6, 6-4 op zijn landgenoot Feliciano Lopez (ATP 64). Het decor, een akelig lege Accor Arena in Paris-Bercy, hielp natuurlijk niet om deze mijlpaal wat decorum te geven.

Meer dan zeventien jaar geleden speelden Rafa Nadal en Feliciano Lopez een eerste keer tegen elkaar. Het was dus ergens wel passend dat de twee oudjes – Nadal is er 34 en Lopez zelfs 39 – elkaar ooit in een symbolische partij zouden treffen. Zege nummer 1000 op de tour kwam er niet zonder boe of ba voor de Mallorcaanse superman. Het was, mede door de coronabreak, meer dan acht maanden geleden dat Nadal nog eens op hardcourt had gespeeld en voor een indoorwedstrijd moesten we zelfs elf maanden terug.

Dat bleek ook bij de start. ‘Rafa’ moest meteen zijn opslag afgeven aan ‘Feli’ en liep een hele eerste set achter de feiten aan. Nadal geraakte ook in set twee niet door de service van zijn vriend en kon pas in de tiebreak afstand nemen. Een vroege break in de beslissende set leek de match snel in een definitieve plooi te leggen maar Lopez ‘brak’ pas na twee uur en half strijd.

Nadal moest dus werken voor zijn 1000ste kers op de taart. “Het was een zware start tegen een speler die me heel goed kent”, zei Nadal. “Het was lang geleden. Ik begon op de slechtst mogelijke manier en stond voor de rest van de wedstrijd dan ook onder druk. Dus ik ben wel heel tevreden dat ik nog heb kunnen winnen.”

Met deze mijlpaal komt Nadal in de recordlijst op een vierde plaats achter Jimmy Connors (1274), Roger Federer (1242) en Ivan Lendl (1068). Hij had trouwens maar 1201 wedstrijden nodig om deze iconische kaap te ronden. Zijn dertien titels en 100 winstmatchen op Roland Garros hielpen hem vanzelfsprekend flink op weg. Nadal boekte een eerste zege op een ATP-tornooi in 2002 bij hem thuis op Mallorca toen hij als zestienjarige Ramon Delgado klopte. In dat tornooi verloor hij trouwens in de tweede ronde van Olivier Rochus. In dat opzicht, dit leuk weetje: negentien zeges (op 25 matchen) kwamen er tegen Belgen.

“1000 overwinningen betekent dat ik oud ben”, lachte Nadal. “Het betekent ook dat ik lang goed heb kunnen tennissen. Een speciaal moment en een speciaal getal. Ook al is het niet hetzelfde om dit te vieren zonder publiek, toch genoot ik ervan.” In de achtste finale van Paris-Bercy speelt Nadal tegen Jordan Thomspon (ATP 61). Zege nummer 1001 ligt dus in het verschiet.

