Nadal bereikt finale in Rome, duel met Djokovic mogelijk

Tennis Rafael Nadal maakt weinig woorden vuil aan Cameron Norrie

23 april In de kwartfinales van het ATP-toernooi van Barcelona heeft Rafael Nadal (ATP 3) de Brit Cameron Norrie (ATP 58) ingeblikt met 6-1 en 6-4. Het was de eerste zege in ‘straight sets’ in de Catalaanse stad voor de Spaanse gravelkoning.