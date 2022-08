Na verrijzenis op Wimbledon is Goffin terug bij af na reeks nederlagen: geraakt hij op tijd wakker voor US Open?

Bij de laatste acht in Londen, profiterend van een gunstige loting weliswaar, maar ook maar nipt met 7-5 in de vijfde set verloren van Cam Norrie (ATP 9). Dat was het knappe orgelpunt van wat leek op de definitieve verrijzenis van David Goffin na zijn anderhalf jaar durende tocht door de woestijn. Die (mentale) comeback werd tijdens het gravelseizoen ingezet — herinner u zijn memorabele derde ronde in Madrid tegen Rafael Nadal — om uit te monden in zijn eerste grandslamkwartfinale sinds zijn kwartfinale drie jaar eerder op...Wimbledon.

Vier nederlagen in de eerste rondes van Washington, Montreal, Cincinnati en Winston-Salem. Enkel onderbroken door twee kwalificatiezeges in dat derde tornooi. Maar eigenlijk terug naar af dus. Terwijl hij niet eens de zwaarste tegenstrevers trof daar in Noord-Amerika — zondagnacht verloor hij in Winston-Salem van Laslo Djere (ATP 89) met 6-3, 3-6, 6-3. Wat maakt dat de voormalige nummer zeven van de wereld met weinig vertrouwen naar New York moet afreizen. Geraakt Goffin op tijd wakker in ‘the city that never sleeps’? Uitsluitsel over vijf dagen.