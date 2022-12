Na het succes van ‘Drive to Survive’ komt Netflix nu ook met reeks over tennis (al zijn grote namen niet van de partij)

TennisIn navolging van ‘Formula 1: Drive to Survive’ komt Netflix vanaf 13 januari met de eerste vijf episodes van ‘Break Point’, een documentaire over de tenniswereld. Een geheid succes, zo lijkt het wel, al zijn grote namen als Rafael Nadal, Novak Djokovic of Serena Williams (nog) niet van de partij.

Wat werd er in de handen gewreven begin dit jaar. De hele visumheisa rond Novak Djokovic in Australië – de Serviër werd eerst een week vastgehouden omdat hij als niet-gevaccineerde speler niet over het juiste inreisdocumenten beschikte en na een rechtszaak zelfs het land uitgezet – beheerste dagenlang de wereldpers en net op dat moment was de crew van Netflix aanwezig in Melbourne om de opnames te beginnen voor ‘Break Point’, de docuserie die (voor het eerst) achter de schermen van de tenniswereld mocht kruipen.

Volledig scherm Novak Djokovic in januari 2022. Hij werd Australië uitgezet. © REUTERS

De kans dat er veel beeldmateriaal van de Servische superster werd opgenomen is evenwel gering. Hij gaf net zoals Rafael Nadal, de Williamsen of Roger Federer zijn fiat niet om hem te mogen volgen. Een financiële -of principekwestie die niet zo heel vreemd is. In de eerste reeks van ‘Drive to Survive’ kwamen de renstallen van Ferrari en Mercedes niet voor omdat ze bang waren voor de afleiding (van hun piloten) en het gevaar dat er bedrijfsgeheimen op straat zouden komen te liggen. Zeer waarschijnlijk dat bij Djokovic en co dezelfde bedenkingen zijn gevormd waardoor Netflix het met de ‘mindere goden’ moet doen. Al zal de tennisliefhebber meer dan waarschijnlijk ook daar nog een vette kluif aan hebben.

“Het is moeilijk een sport te vinden die zolang zo gedomineerd is geweest door een handvol individuen”, verkocht James Gay-Reece, ook de producer achter ‘Drive to Survive’, zijn product. “Maar op Rafa en Novak na zitten zij aan het einde van hun cyclus. De wisseling van de macht is aan het gebeuren en onze timing is dan ook perfect. Het is gewoon opwindend om het licht te kunnen laten schijnen op een nieuwe generatie.”

Volledig scherm Rafael Nadal. © ANP / EPA

In de eerste vijf delen zullen de coulissen van de Australian Open, Indian Wells, Madrid en Roland Garros belicht worden waarbij tijdens het Australische segment op Nick Kyrgios, Matteo Berrettini en Ajla Tomljanovic – die twee waren toen nog een paar – ingezoomd werd, in Amerika Taylor Fritz en Maria Sakkari van nabij gevolgd werden, in Madrid de spotlights op Ons Jabeur en Paula Badosa stonden en in Parijs Felix Auger-Aliassime en Casper Ruud de camera’s op zich kregen. De volgende vijf episode volgen in juni met dan een blik op Eastbourne, Queen’s, Wimbledon, de U.S.Open en de WTA en ATP Finals met onder andere Iga Swiatek, Aryna Sabalenka, Frances Tiafoe, Sloane Stephens en Stefanos Tsitsipas in de hoofdrol. Ook Maria Sharapova, Toni Nadal, Martina Navratilova, Chris Evert en Andy Roddick worden aan het woord gelaten. Voor de Belgen lijkt in dit eerste seizoen vooralsnog enkel een bijrolletje weggelegd.

“Je wilt vanzelfsprekend je basispubliek, de tennisenthousiastelingen, op haar wenken bedienen maar als we onze job correct doen gaan we ook heel wat mensen aanspreken die helemaal geen interesse hebben in tennis”, wilde Gay-Reece verder borduren op het succes van ‘Drive to Survive’. “Deze serie gaat vooral de fysieke veeleisendheid, het mentale aspect, de rivaliteiten en de pijn in beeld brengen.” Allemaal niet zo evident in de traditioneel erg gesloten tenniswereld. “Als je wint is het makkelijk om veel mensen rondom je te hebben”, vertelde Berrettini, één van de protagonisten van deze reeks, aan Arab News. “Maar als je verliest, dan is het moeilijker. Dan wil je liever op je eigen zijn, niet lastiggevallen worden. Maar als ik toch meedeed, wilde ik het ook wel op de juiste manier doen. Ik denk dat het interessant wordt om het leven achter de schermen te tonen aan de mensen, dingen die je meestal niet ziet.”

Afspraak op 13 januari, drie dagen voor de start van de Australian Open.

