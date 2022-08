Na alweer een vroege exit: de regelmaat bij Elise Mertens is zoek, maar dat is (nog?) geen reden tot paniek

TennisMaandagnacht verloor Elise Mertens (WTA 30) met 6-7, 4-6 tegen Lliudmila Samsonova (WTA 60) in de eerste ronde van het WTA 250-toernooi in Washington. Alweer de negende keer dit jaar (op zestien uitjes) dat ze snel werd uitgeschakeld. Dankzij haar goede grandslamprestaties is er nog geen reden tot paniek, maar meer water mag de Limburgse sloep toch niet maken.

Volgende week valt Elise Mertens uit de top-35 van de wereld. Het puntenverlies van een halve finale in San Jose vorig jaar id de boosdoener die door haar nederlaag maandag op de Citi Open niet werd opgevangen. Het is van de Australian Open in 2018 geleden dat de 26-jarige Hamontse nog in die contreien van de wereldranking te bespeuren was. Met dit verschil dat ze toen ‘on the way up’ was en nu maar geen regelmaat lijkt te krijgen in haar tennis en resultaten. Waar onze beste Belgische speelster vroeger amper wedstrijden verloor tegen lager gerangschikte tegenstreefsters liet ze in 2022 al verliespartijen optekenen tegen Flipkens (WTA 257), McNally (WTA 197), Fruhvirtova (WTA 279) en Saville (WTA 409).

Niet al die speelsters staan op hun plaats, maar toch is het een teken aan de wand. Op haar zestien toernooien dit jaar ging Mertens er negen keer in de eerste of tweede ronde uit. Twee kwartfinales (Sint-Petersburg en Straatsburg) zijn de magere opstekers, al maken haar drie achtste finales op de grandslamtoernooien (drie nederlagen tegen de latere finalistes nota bene) natuurlijk wel veel goed. Over drie weken begint de US Open en ook daar in New York heeft Mertens een vierde ronde te verdedigen. Je mag er niet aan denken dat het voormalig nummer twaalf van de wereld in haar drie volgende toernooien (Toronto, Cincinnati en US Open) de kwalijke trend doorzet.

Oorzaak van de wisselvalligheid, vraagt u? Moeilijk een vinger op te leggen. Mertens is altijd een veelspeelster geweest – ook dit jaar zit ze iets over halfweg het seizoen alweer aan 74 matchen (enkel en dubbel) – waardoor mogelijk wat metaalmoeheid begint op te treden. Daarnaast is ze ook iemand die veel nadenkt. Begin dit jaar wisselde ze haar Head-racket voor een exemplaar van Babolat, maar vijf maanden verder werd dat opnieuw ingeruild voor Tecnifibre. Zeer ongewoon midden het seizoen, dat racketgegoochel, maar tegelijk wel tekenend voor haar voortdurende zoektocht - naar ‘marginal gains’ - en opspelende twijfel. Dat laatste uit zich in haar tennis vooral in haar service – tegen Samsonova sloeg Mertens elf dubbele fouten – en haar bij momenten schutterende forehand. Zaken waar aan gewerkt moet worden door de coach, maar Simon Goffin werd na zes maanden alweer bedankt voor bewezen diensten. Ook in haar begeleidersbeleid toont Mertens nogal wat wispelturigheid.

Nog altijd de beste in het dubbelspel

Nogmaals, SOS-signalen moeten vooralsnog niet worden uitgezonden – Mertens is nog steeds het nummer een van de wereld in het dubbelspel! – maar op een leeftijd gekomen dat ze eigenlijk de beste versie van zichzelf zou moeten kunnen presenteren mag het lek in haar vertrouwen niet te groot worden. Vindt ze op tijd een reddingsboei om het tij te keren?

Volledig scherm In het dubbelspel is Mertens nog steeds het nummer 1 van de wereld. © Photo News