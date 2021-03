Na afzeggingen bij mannen geeft nu ook Serena Williams forfait voor Miami Open

Tennis David Goffin steekt in Montpel­lier vijfde toernooize­ge op zak

28 februari David Goffin (ATP 15) heeft zijn vijfde ATP-titel beet. Belgiës beste tennisser versloeg vandaag in de finale van het Open Sud de France in Montpellier (hard/262.170 euro) de Spanjaard Roberto Bautista Agut (ATP 13) in drie sets.