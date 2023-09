Mysterieus potje dat 'golden boy' Alcaraz kreeg op US Open maakt de tongen los, vooral bij fans van Djokovic

KIJK. De hoogtepunten uit de match tussen Alcaraz en Evans

Nergens beter om complottheorieën te vinden en te voeden dan internetfora of X (vroegere Twitter) vol met tennisvolgers. Die lieten zaterdag al snel een clipje circuleren waarin te zien was dat de Spaanse golden boy Carlos Alcaraz in set twee van zijn viersetszege op Daniel Evans een doorzichtig flacon kreeg aangereikt door zijn entourage met daarin één pilletje. Een beetje te opzichtig om vraagtekens bij te plaatsen als u het ons vraagt, maar de fans van Novak Djokovic trokken toch ten strijde. En dan vooral over hoe hun idool aangepakt zou worden als er bij hem zich zoiets voordoet.

Drinkbus

In Cincinnati ging zijn boze schreeuw om creatine tijdens een kantwissel nog viraal en in Paris Bercy vorig jaar werd een filmpje van zijn begeleiders die probeerden het vullen van een drinkbus tijdens een wedstrijd van de camera’s af te schermen nog door duizenden ‘tennisliefhebbers’ als verdacht bestempeld (zie onder). Eveneens vorig seizoen werd Djokovic op Wimbledon gezien terwijl hij de inhoud van een bepaald flesje leek te inhaleren. Gevraagd naar wat er in dat flesje zat, antwoordde hij toen erg summier. “Een toverdrank, dat is alles wat ik daarover kan zeggen.” Genoeg om de virtuele tenniswereld dagen in de ban te houden.

KIJK OOK. Begeleiders van Djokovic proberen drinkbus te vullen uit het zicht van de camera’s

Ziekjes?

Daarom dat de achterban van de 23-voudige grandslamkampioen deze keer zo fel van leer trekt. De godenzoon, die Alcaraz toch een beetje is, mocht wel eens eenzelfde behandeling ondervinden. Uiteindelijk zou de mysterieuze pil een simpele verklaring kunnen hebben. Volgens mensen uit zijn entourage zou de titelverdediger in New York al enkele dagen wat ziekjes zijn – er broeit iets in de kleedkamers, onder meer Ons Jabeur sukkelt met griepachtige symptomen – en zou de medicatie daarvoor gediend hebben.

Inmiddels speelde Alcaraz zijn vierde ronde tegen de Italiaan Matteo Arnaldi (ATP 61). Hij won makkelijk via een driesetter: 6-3, 6-3 en 6-4. Wat opviel: de tape rond zijn bovenbenen. Achteraf zei hij daar het volgende over: “Op een grandslam speel je meerdere zware wedstrijden op korte tijd. Het is normaal dat je wat ongemakken voelt. Daarom zijn we voorzichtig. Het is niets ernstig, ik voelde gewoon wat pijn.” Ook die overbelasting kan een reden zijn voor een pilletje. Zijn team stuurde tijdens de match tegen Arnaldi wel geen ‘hulp’ naar beneden.

Volledig scherm Carlos Alcaraz. © Photo News

