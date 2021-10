Murray moet met drie tiebreaks in langste match van het jaar diep gaan voor tweede ronde in Antwerpen

De 34-jarige Schot, die dankzij een wildcard op de hoofdtabel staat, klopte de Amerikaan Frances Tiafoe (ATP 48) in drie spannende sets (7-6 (7/2), 6-7 (7/9) en 7-6 (10/8)). Murray ontmoet in de tweede ronde de Argentijn Diego Schwartzman (ATP 14), het tweede reekshoofd, die in de eerste ronde nog niet in actie kwam.

Tegelijkertijd plaatste de Hongaar Marton Fucsovics (ATP 39) zich voor de tweede ronde dankzij winst in twee sets (7-6 (7/4 en 6-2) tegen de Oostenrijkse kwalificatiespeler Dennis Novak (ATP 114). Fucsovics treft in zijn tweede duel de Spanjaard Roberto Bautista-Agut (ATP 20), het vierde reekshoofd, die vrij was in de eerste ronde.

De wedstrijd tussen Murray en Tiafoe was de langste wedstrijd in het tennisseizoen 2021. Het vorige record van dit jaar stond op naam van de partij tussen Rafael Nadal en Stefanos Tsitsipas in de finale in Barcelona. Zij speelden toen drie uur en 38 minuten.

“Ik denk dat het de eerste keer in mijn carrière is dat ik drie tiebreaks speel in één wedstrijd”, zei Murray na afloop. “Het is zeker mijn langste match ooit in drie sets. Het was een ongelooflijk gevecht en ik ben heel moe nu.”

“Ik heb in mijn carrière veel wedstrijden gespeeld”, ging hij verder. “Lange matchen stoorden me nooit, maar dit was nog van een ander niveau. Het was een geweldige match in een ongelooflijke sfeer hier in Antwerpen. Ik wil iedereen bedanken die me gesteund heeft. Het was heel aangenaam te spelen voor zo’n talrijk publiek.”

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA