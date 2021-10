Murray geklopt door Schwartzman in Antwerpen: “Wedijveren met topspelers lukt nog, maar finaal verlies ik”

chwartzman haalde in 2016 al een keer de finale in de Scheldestad, terwijl Murray het toernooi in 2019 op zijn naam schreef. “Ik was een beetje nerveus in het begin, ik maakte te veel fouten. Andy was slimmer, hij liet me spelen en die fouten maken”, vertelde Diego Schwartzman (ATP 14). “Ik probeerde daarna solider te zijn, ik begon met meer vertrouwen te spelen. Andy’s match in de eerste ronde duurde bijna vier uur, maar het bleef moeilijk om de partij af te maken”, aldus de Argentijn, die de finale haalde in de eerste editie van het toernooi in 2016 en dat een jaartje later nog eens overdeed.

Het was de eerste keer dat de Argentijn en de Schot tegenover mekaar stonden. “Dat komt omdat ik pas in 2014 in de top 100 kon doorbreken en vanaf 2016 pas grote toernooien speelde. In tennis kies je niet tegen wie je speelt, het is de loting die beslist”, zegt Diego Schwartzman, die zijn bewondering voor de voormalige nummer 1 van de wereld niet onder stoelen of banken steekt. “Andy probeert al twee of drie jaar terug te komen en ik denk dat hij het gaat redden. Elke week wordt hij beter, hij is dicht bij een overwinning. Het was een genoegen om tegen hem te spelen, hij is een speler die altijd vecht. Ik heb veel respect voor hem.”

Volledig scherm Diego Schwartzman. © BELGA

Murray: “Neem vaak niet de juiste beslissingen”

“Ik heb al een tijdje niet veel geluk met de lotingen”, vertelde de Schot. “Ik kom vaak uit tegen topspelers en kan met hen nog wel wedijveren, maar finaal verlies ik. Al te vaak nam ik niet de juiste beslissingen. Ik ben bijvoorbeeld naar het net blijven komen, terwijl dat echt niet werkte. Mentaal zat het niet helemaal zoals het hoort. Ik kan alleen maar hopen op betere resultaten. Want daar draait het in de sport altijd om: niet om mooi tennis, maar om goede uitslagen.”

De tabel voor de kwartfinales in de Lotto Arena is intussen compleet. De Amerikaan Brandon Nakashima (ATP 79) schaarde zich als laatste bij de laatste acht, na een zege in drie sets tegen de Zwitser Henri Laaksonen (ATP 99): 7-6 (7/5), 6-7 (5/7), 6-3 in 2u24. In de kwartfinales staat hij tegenover Schwartzman.

Volledig scherm © BELGA