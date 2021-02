Moet Mertens zich ook volledig focussen op het enkelspel? Onze tennisexpert: “Elise, volg het voorbeeld van Aryna en Kim”

Australian Open Lockdown vanaf midder­nacht in Australië? Tennisfans moeten stadion verlaten tijdens wedstrijd Djokovic

12 februari Bizarre situatie in Melbourne Park. Terwijl nummer 1 van de wereld Novak Djokovic zijn wedstrijd afwerkt tegen Fritz, liep het stadion er plots leeg. De nieuwe lockdownregels gaan er namelijk om klokslag middernacht in, dus de fans moesten het domein verlaten nog voor de laatste wedstrijd van de dag was afgewerkt. Ze moesten van thuis toekijken hoe de Serviër door het oog van de naald kroop.