“Moeder, als je er nu verdorie niet mee stopt, sla ik je met een bal. Is dat duidelijk?”: Coppejans ziet hoe Russische opponent het helemaal kwijt is

Tennis Aryna Sabalenka, voormalig dubbelpart­ner van Elise Mertens, wint Australian Open en pakt zo haar eerste Grand Slam

Aryna Sabalenka (WTA 5) heeft de Australian Open op haar naam geschreven. De Wit-Russin versloeg in de finale de Kazachse Elena Rybakina (WTA 25) in drie sets: 4-6, 6-3 en 6-4. Het is voor Sabalenka, de voormalige dubbelpartner van Elise Mertens, de eerste grandslamtitel.