Minnen en Mertens winnen dubbel van Australië en houden België in race voor halve finale in Billie Jean King Cup

Tennis Kim Clijsters ook in Indian Wells meteen onderuit in eerste ronde: “Waarom zou ik opgeven?”

Vijfde nederlaag in de vijfde wedstrijd van haar comeback. Het wil maar niet lukken voor Kim Clijsters. Ook niet tegen Katerina Siniakova (WTA 53) in Indian Wells. 6-1, 2-6, 6-2 voor de Tsjechische dubbelspecialiste. En weer die ups-and-downs. Clijsters had momenten van ouderwetse dominantie maar sloeg evenzeer groteske fouten op belangrijke punten in de derde set. Matchritme is het codewoord.

8 oktober