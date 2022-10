Michael Geerts weert zich één set kranig tegen ex-nummer drie Thiem, maar verliest: “Er zat veel meer in”

Voor Michael Geerts was zijn optreden in de Lotto Arena zijn allereerste ervaring op de hoofdtabel van een ATP-tornooi. Dan Dominic Thiem treffen is geen lolletje: de 29-jarige Oostenrijker won in 2020 de U.S.Open maar kende nadien heel wat blessureleed. Een operatie aan de pols met complicaties hield hem een hele tijd van de baan. Sinds eind maart werkt hij aan zijn comeback en stilaan begint de snoeihard slaande Thiem terug momenten van zijn oude niveau te vinden. Vorige week haalde hij nog de halve finale in Gijon. In de eerste set hield Geerts knap stand tegen dat geweld maar de expertise aan de overkant en enkele voetfouten van zijn kant deden de set verloren gaan. De 27-jarige thuisspeler toonde zich daar erg ontgoocheld over. “Ik kom met een erg gemengd gevoel van de baan”, zuchtte hij. “Ik denk dat er vandaag veel meer inzat. Ik speel een heel goede eerste set. Serveerde sterk, voerde mijn plannetje tot in de puntjes uit, voelde me fysiek klaar om te vechten tot het einde. Maar in die tweede set kon ik het niet doortrekken. Hij maakte een paar extreem goede punten, ik een paar foutjes en de match kantelde. Dat was toch een beetje een domper. Waarbij de voetfouten me hebben genekt op enkele belangrijke momenten. Het zijn de regels maar het is jammer dat we daarop worden afgerekend.”