Meteen ergernis bij Rafael Nadal op Australian Open over... de handdoeken én een verdwenen racket

TENNIS Novak Djokovic twaalf maanden na uitwijzing terug in Australië: “Dit ga ik de rest van mijn leven meedragen”

Twaalf maanden na zijn penibele week in Australië is Novak Djokovic (35) terug ‘down under’. “Zoiets kan je niet vergeten”, zei de Servische superster over zijn geweigerde entree en daaropvolgende deportatie begin dit jaar. In Adelaide wil hij de eerste stap zetten naar een veel fijnere uitkomst in 2023: een tiende Australian Open-titel.

29 december