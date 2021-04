“Met haar gewicht beweegt Serena nu pak minder snel": toernooidirecteur betaalt forse uitspraken cash

TennisTraditiegetrouw verzamelt het Masters 1.000-toernooi van Madrid de absolute tennistop. Maar wie er dit jaar niet bij zal zijn in de Spaanse hoofdstad, is Serena Williams. Naar de reden waarom is het niet lang gissen: de Amerikaanse (39) ligt zwaar overhoop met de Roemeen Ion Tiriac (82), toernooidirecteur van de Madrid Open.

Het is nog maar de vraag of Roland Garros zal doorgaan vanaf 17 mei en niet verplaatst wordt naar later op het jaar, zoals in 2020. De toppers plannen wel al hun voorbereiding op het gravelseizoen in en een belangrijke afspraak is het prestigieuze toernooi in Madrid. Voorlopig heeft de volledige top veertig bij de vrouwen al toegezegd, op één naam na. De 23-voudige grandslamkampioene is immers niet vergeten wat Ion Tiriac, Roemeense miljonair en tennisgoeroe, over haar zei eerder dit jaar. Dat ze te zwaar staat, niet in vorm is en te oud om nog op het hoogste niveau mee te dingen naar de prijzen.

“Op haar leeftijd en met haar gewicht, beweegt ze alles behalve nog zoals ze dat vijftien jaar geleden deed”, zei Tirac in niet mis te verstane woorden in januari. “Serena was een geweldige speelster. Als ze een beetje zelfrespect heeft, stopt ze er nu mee.” Uitspraken die wereldwijd veroordeeld werden, niet in het mist door de man van Serena, Alexis Ohanian. In een antwoord op een eerdere tweet gaf hij aan dat “niemand geeft om wat Tiriac denkt”, waarna hij in een volgende toegeeft dat hij de Roemeen is moeten gaan googelen. “Blijkt dat mijn 3-jarig dochtertje meer grandslamzeges heeft dan hij”, stond er te lezen, waarna er ook nog een derde exemplaar volgde. “2021 en ik hou me niet langer in wanneer een racistische/seksistische clown openlijk uithaalt naar mijn familie.”

Volledig scherm Serena op de voorbije Australian Open, waar ze er in de halve finale uitging tegen latere winnares Naomi Osaka. © BELGA

Waarop Alexendru Tiriac, de zoon van Ion, zijn papa verdedigde in een open brief op Twitter en op zijn beurt uithaalde naar Ohanian. “Ik lees je tweet met ongeloof en walging. De naam Tiriac heeft een zeventig jaar lange traditie in de sportwereld en de naam waaraan jij refereert heeft bijgedragen tot enkele belangrijke hoofdstukken in het grote tennisboek de voorbije decennia. Van speler tot coach (Tiriac is ook vandaag nog de mentor van de Roemeense toptennisster Simona Halep, nvdr), tot manager en toernooidirecteur: de man die jij laakt was en is nog steeds op zijn 82ste een van de grootste pleitbezorgers van de sport. En het respect dat hij voor mevrouw Williams heeft is enorm. Zoals dat ook moet.”

Volledig scherm In 2013 won Serena nog de Madrid Open en werd ze door de ballenjongens de lucht ingestoken. © REUTERS

Maar Serena stuurt dus wel degelijk haar kat naar de Madrid Open. Tiriac zal er niet meteen om malen. Voor het geld is het hem al even niet meer te doen. Vorig jaar was hij de op twee na rijkste Roemeen met een geschat vermogen van 1,23 miljard euro. In 2018 claimde Tiriac al dat het tennis nieuwe persoonlijkheden nodig heeft, waarna hij ook toen het gewicht van Serena ter sprake bracht. “Met alle respect, maar Serena is 36 en ze weegt 90 kilogram”, zei hij toen bij een Duitse krant. Toen reageerde Serena zelf op de uitspraken. “Iedereen mag z’n mening hebben. (...) Maar hij is onwetend en zijn uitspraken zijn seksistisch”, sprak ze toen.

Volledig scherm Ion Tiriac in 2017. © Photo News