Mertens stuit op Roemeense Cîrstea in finale Istanbul: “Het was mijn dagje niet”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Dertien jaar geleden behaalde Sorana Cirstea haar eerste tornooizege in Tashkent en in 2013 werd haar als nummer 21 van de wereld ook een mooie toekomst voorspeld. Die kwam er echter nooit helemaal uit. Ook niet aan de zijde van coach Carl Maes die haar vorig jaar nog op de tour begeleidde. Maar afgelopen week in Istanbul zag je bij Cirstea terug vleugjes van die klasse: de 31-jarige Roemeense verloor geen enkele set in Turkije. “Ik kwam er niet door vandaag”, zuchtte Mertens die in de eindstrijd maar zeven winners kon slaan tegenover de 30 van Cirstea. “Zij speelde erg agressief en toch redelijk constant. Zij geeft dan ook nog weinig ritme. En mijn niveau was niet 100 procent.”

De omstandigheden in Istanbul – elf graden, bewolkt en winderig – hielpen Mertens ook niet om haar beste tennis naar boven te halen. Vooral de opslag (zes dubbele fouten) was opnieuw niet helemaal op de afspraak, ook al liep Mertens nog 5-2 uit in de tweede set. “Het was mijn dagje niet”, zei Mertens. “Ik geraakte nooit in het juiste ritme. Het was ook de hele dag aan het regenen en met de wind zorgde dat voor heel zware en trage omstandigheden. Ik ben blijven vechten maar ik voelde dat ik er niet doorkwam.” En dan was er nog haar deelname aan het dubbelspel – Mertens won aan de zijde van Veronika Kudermetova wel haar dertiende titel door op 47 minuten Hibino-Ninomiya met 6-1, 6-1 te verslaan – die mogelijk toch alweer wat energie had opgeslorpt deze week. “Dat kost inderdaad altijd wat energie”, meende Mertens. “Maar ik heb toch voldoende kunnen recupereren, hoor. Dus dat was geen probleem.”

Mertens nam op het laatste ogenblik een wildcard in Istanbul om wedstrijdritme op te doen met het oog op de Mutua Madrid Open dat eind deze week van start gaart. In dat opzicht was deze tiende WTA-finale wel een geslaagde passage. “Ik heb alleszins veel matchen gehad”, glimlachte de 25-jarige Mertens. “Dat heeft me mentaal wel goed gedaan. Na die nederlaag in de eerste ronde van Charleston voelde ik de finesse nog niet en daar heb ik deze week wel aan kunnen werken. In Madrid gaan het bovendien toch snellere omstandigheden zijn. Hopelijk kan ik dan ook iets meer in de baan tennissen om het de tegenstreefsters iets moeilijker te maken. Maar eerst nog eens deze wedstrijd met pijn in het hart herbekijken en daar uit leren.”

Volledig scherm Sorana Cirstea won de finale van Elise Mertens © EPA