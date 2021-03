Mertens stoot na bizarre match (en enkele heerlijke punten) in Miami door naar achtste finales, waar nu Osaka wacht

De voortekenen waren goed: Elise Mertens had in haar vorige twee duels met de Estse Anett Kontaveit telkens maar vier games verloren en dus leek deze derde ronde op de Miami Open een kolfje naar haar hand. Na een eerste set van 25 minuten waarin de Hamontse vlotjes domineerde, leek er ook geen wolkje aan de broeierig hete lucht in Florida. Kreeg die hitte Mertens evenwel te pakken? Was ze te zelfzeker geworden? Of ging Kontaveit gewoon beter tennissen? Het zal een combinatie van factoren geweest zijn, maar Mertens zakte in de tweede set als een pudding in elkaar. Zes dubbele fouten in drie opslaggames en zeventien unforced errors zorgden ervoor dat alles in een mum van tijd te herdoen was. Gelukkig was de hitteregel van toepassing en mochten beide dames tien minuten gaan uitzweten in de kleedkamers, zo kon Mertens even nadenken wat er zoal was misgelopen. De 25-jarige Limburgse had het euvel snel gevonden: ze zou in set drie nog maar één onnodige fout maken. “Ik moest weer wat meer energie brengen”, analyseerde Mertens. “En gewoon ook wat meer ballen in de baan slaan, want dat was wel nodig. Het was niet mijn beste dag vandaag, maar die kleine aanpassing in de derde set heeft me wel de zege opgeleverd. Dat positieve onthoud ik.”