Mertens stoot in drie sets door, Minnen uitgeschakeld in Linz

Elise Mertens neemt niet zonder moeite eerste horde

Elise Mertens (WTA 21) heeft zich - niet zonder moeite - geplaatst voor de tweede ronde van het WTA-toernooi in Linz (hardcourt/202.250 dollar). De 24-jarige Limburgse haalde het na twee uur en zeven minuten tennis in drie sets (2-6, 6-1 en 6-2) van de Oekraïense Anhelina Kalinina (WTA 163). In de tweede ronde treft Mertens, het tweede reekshoofd, de Russische veterane Vera Zvonareva (WTA 173), die dankzij een uitnodiging op de hoofdtabel in Linz staat.

Zvonareva rekende dinsdag al in twee sets (6-4 en 6-2) af met de Oekraïense Mata Kostyuk (WTA 98). Eerder op de dag verloor Greet Minnen (WTA 109) in de tweede ronde in Linz in drie sets (5-7, 7-6 (9/7) en 6-4) van de Tsjechische Barbora Krejcikova (WTA 74). Minnen was naast Mertens de enige andere Belgische vrouw op de hoofdtabel in Oostenrijk.

Minnen gaat ook in dubbelspel onderuit

Enkele uren nadat ze in het enkelspel in de tweede ronde verloor van de Tsjechische Barbora Krejcikova heeft Greet Minnen ook haar tweede ronde in het dubbelspel verloren op het WTA-toernooi in Linz (hard/202.250 dollar). Minnen moest, aan de zijde van de Nederlandse Rosalie van der Hoek, in twee sets (6-1 en 6-2) de duimen leggen voor de Canadese Gabriela Dabrowski en de Russin Vera Zvonareva, samen het tweede reekshoofd. De partij duurde nauwelijks 52 minuten.

