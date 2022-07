Mertens plooit voor nummer 2 van de wereld op Wimbledon, Goffin plaatst zich voor kwartfinales na zinderende vijfsetter

ROLAND GARROS PORTRET. Tienersen­sa­tie Coco Gauff, Roland Gar­ros-finaliste met een mening: “Ik ben eerst mens en dan pas speelster”

Zelfbewust, welbespraakt en begiftigd met een eigen mening. Cori ‘Coco’ Gauff (18) heeft alles om uit te groeien tot een boegbeeld. Vandaag probeert ze eerst, in de finale op Roland Garros tegen Iga Swiatek, de jongste grandslamwinnares te worden sinds Maria Sharapova in 2004 (Wimbledon). “Van jongs af heeft mijn vader me ingeprent dat ik de wereld kan veranderen met mijn racket.”

4 juni