Mertens naar halve finale tegen dubbelpartner in Istanbul

Wielrennen Van Teuns over Vanseve­nant tot Vanhoucke: welke Belgen kunnen schitteren in Luik-Bastenaken-Luik?

12:03 De laatste Belgische zege in Luik-Bastenaken-Luik dateert al van 2011. Philippe Gilbert klopte toen de gebroeders Schleck in een sprint met drie. Krijgen we tien jaar later opnieuw een landgenoot te zien op het hoogste schavotje in La Doyenne? Het wordt moeilijk, maar enkele Belgen hebben zeker en vast de capaciteiten om hoog te mogen mikken. En jouw Gouden Klassiekers-ploeg op de slotdag van het Ardense luik veel punten te bezorgen. Een oplijsting.