Mertens met blessure aan schouder in twee sets onderuit tegen Osaka in Miami: “Het werd alleen maar erger”

TennisGeen stunt voor Elise Mertens (WTA 17) in de vierde ronde van de Miami Open. Tweede reekshoofd Naomi Osaka was met tweemaal 6-3 te sterk. Mertens werd in de tweede set behandeld voor een opnieuw opspelende borstspier -en schouderblessure.

“Ik zal slim moeten tennissen”, had Elise Mertens op voorhand gezegd. “Elke kortere bal die zij krijgt is dodelijk.” Dat was dus het plan maar soms moet je vooral achter een (ongrijpbare) bal aanhollen. In het begin van deze achtste finale op de Miami Open was het gewoon, sterker, harder, sneller en beter van Naomi Osaka. De drievoudige grandslamwinnares knalde zich vlotjes naar een 5-1-voorsprong.

Maar Mertens is natuurlijk wel een en al Limburgse veerkracht. Ze begon meer ballen terug te brengen, de Japanse service beter te lezen, intelligenter te spelen en zelf ook een aardig woordje mee te praten in het tot dan toe eenzijdige debat. Ze redde een resem setballen – zes in totaal – en knabbelde gestaag aan de achterstand. In zoverre dat ze bij 3-5 zelfs een breakpunt kreeg, maar dat werd vakkundig weggeserveerd door Osaka die maar wat blij was dat ze even later de eerste set te pakken had.

Zeven maand geleden, in de halve finale van het tornooi van Cincinnati, had zich een vergelijkbaar scenario afgespeeld. 6-2, 7-6 werd het toen voor het nummer twee van en de wereld en de schaars bezette tribunes rond het grandstand van de Miami Open konden zich aan meer van hetzelfde verwachten. Enig probleem in dit broeierig duel – het was heet, vochtig en winderig in Miami – was opnieuw de opslag van de Hamontse.

Na de tien dubbele fouten in haar vorige partij tegen Kontaveit eindigde ze gisteren met negen stuks. Mogelijke oorzaak daarvoor: haar borstspierblessure die nu ook weer opspeelde. Bij 3-2 – Mertens kwam met erg goed tennis terug van een break achterstand! – liet ze zich in de kleedkamer behandelen voor dat probleempje dat ze al sinds de start van het jaar meesleept.

Eenmaal uit de vestiaires verloor Mertens acht punten op rij, om daarna opnieuw behandeld te worden door de kinesist. Dat zag er niet goed uit. Een tiental minuten later vierde Osaka dan ook haar 23ste opeenvolgende overwinning en moest onze landgenote ontgoocheld afdruipen. “Ik heb niet mijn beste spel gespeeld”, zei Mertens. “Of ik heb mijn beste spel niet kunnen spelen door nieuwe last aan de borstspier. Vooral bij de opslag was de impact groot.”

Mertens gaf toe dat ze te veel fouten maakte in het begin. “Wellicht omdat ik te veel risico nam. Daarna begon ik beter mijn ritme te vinden en kon ik haar harder laten werken om punten te winnen”, legde ze uit. Voor ze het terrein opkwam, had Mertens naar eigen zeggen geen pijn. “Ik had wel iets vreemds gevoeld twee dagen geleden, maar zonder meer. Het is na enkele games begonnen en werd erger naarmate de wedstrijd vorderde. “Ik hoopte dat het beter zou gaan met tape na de medische pauze, maar helaas was dat niet het geval.”

Normaliter begint Mertens over tien dagen als vijfde reekshoofd in Charleston aan haar gravelseizoen. Misschien is het slimmer om eerst volledig te genezen, zeker gezien het razend drukke programma dat er in de lente en zomer nog gaat aankomen. Maar dat is natuurlijk niet van Mertens haar gewoonte. Zal ze nu eens slim zijn door niet te tennissen?

Volledig scherm Osaka. © Photo News